Fluminense tem retrospecto ruim como visitante diante do Vasco no Maracanã

Em 118 confrontos nesta condição contra o rival no estádio, Tricolor acumula 42 derrotas e somente 32 vitórias

O Fluminense encara o Vasco nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar no Maracanã, o Tricolor entrará em campo na condição de visitante.

Afinal, o Vasco tem um acordo com a dupla Fla-Flu para mandar os clássicos como mandante no Maracanã, além de outros oito jogos para 2025. No entanto, o retrospecto do Tricolor como visitante diante do Cruz-Maltino no Maracanã não é bom.