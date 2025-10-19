Fluminense tem retrospecto ruim como visitante diante do Vasco no Maracanã

Fluminense tem retrospecto ruim como visitante diante do Vasco no MaracanãEm 118 confrontos nesta condição contra o rival no estádio, Tricolor acumula 42 derrotas e somente 32 vitórias
O Fluminense encara o Vasco nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar no Maracanã, o Tricolor entrará em campo na condição de visitante.
Afinal, o Vasco tem um acordo com a dupla Fla-Flu para mandar os clássicos como mandante no Maracanã, além de outros oito jogos para 2025. No entanto, o retrospecto do Tricolor como visitante diante do Cruz-Maltino no Maracanã não é bom.
De acordo com o site “Estatísticas Fluminense”, em 118 confrontos nesta condição, o time das Laranjeiras venceu 32 partidas, além de 44 empates e 42 derrotas. São 148 gols marcados e 162 sofridos, com apenas 39,55% de aproveitamento.
No entanto, no último clássico como visitante no Maracanã diante do Vasco, o Fluminense venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca de 2020. Antes disso, ficou 17 clássicos sem vencer o rival, com seis empates e 11 derrotas no período.
