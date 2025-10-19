Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense tem retrospecto ruim como visitante diante do Vasco no Maracanã

Em 118 confrontos nesta condição contra o rival no estádio, Tricolor acumula 42 derrotas e somente 32 vitórias
O Fluminense encara o Vasco nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar no Maracanã, o Tricolor entrará em campo na condição de visitante.

Afinal, o Vasco tem um acordo com a dupla Fla-Flu para mandar os clássicos como mandante no Maracanã, além de outros oito jogos para 2025. No entanto, o retrospecto do Tricolor como visitante diante do Cruz-Maltino no Maracanã não é bom.

De acordo com o site “Estatísticas Fluminense”, em 118 confrontos nesta condição, o time das Laranjeiras venceu 32 partidas, além de 44 empates e 42 derrotas. São 148 gols marcados e 162 sofridos, com apenas 39,55% de aproveitamento.

No entanto, no último clássico como visitante no Maracanã diante do Vasco, o Fluminense venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca de 2020. Antes disso, ficou 17 clássicos sem vencer o rival, com seis empates e 11 derrotas no período.

