Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30O Brasil vai parar neste jogão de domingo (19/10), no RJ. Encontro pode ser uma "final antecipada" do Brasileirão
Neste domingo (19/10), a maior rivalidade do país nos últimos anos chega para um de seus capítulos mais importantes. Flamengo x Palmeiras protagonizam um dos jogos mais esperados da década, no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). Para muitos, uma espécie de “final antecipada” do Brasileirão 2025, já que se o Verdão – líder – vencer, abrirá seis pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro – vice-líder.
A Voz do Esporte começa cedo. A partir de 14h30, ao vivo, a equipe de craques do jornalismo esportivo já está na ativa. Christian Rafael é o felizardo que narrará este grande embate e contará com um auxílio de luxo nesta jornada. A saber: João Miguel Lotufo está escalado para comentar o clássico. Já as reportagens ficarão sob os cuidados do intrépido Pedro Rigoni.