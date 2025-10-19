Flamengo vence a “final” contra o Palmeiras e coloca fogo no Brasileiro

Flamengo vence a “final” contra o Palmeiras e coloca fogo no BrasileiroEm clássico marcado por erros decisivos de arbitragem contra o Verdão, Rubro-Negro alcança mesma pontuação do rival paulista
Um Campeonato Brasileiro disputado cabeça a cabeça. É assim que ficou o desenho do torneio depois da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, na chamada “final antecipada”, pela rodada 29 da competição nacional. Arrascaeta, Jorginho e Pedro marcaram para o Mengo. Roque descontou para o Verde.
Apesar da derrota, o Palmeiras ainda segue na ponta por ter uma vitória a mais do que o Rubro-Negro, segundo colocado. Os dois gigantes somam 61 pontos nesta renhida briga por título.
Arbitragem assume o protagonismo
Pressionada por gritos durante a semana, a arbitragem assumiu as rédeas do clássico logo cedo e resolveu intervir no clássico. Wilton Pereira Sampaio sonegou um pênalti de Jorginho em Gómez, sem revisão do VAR, que, lá na frente, também não chamou a árbitro para revisar uma falta sobre Roque na origem de uma penalidade marcada a favor do Flamengo.
Com bola rolando, o Palmeiras, mesmo prejudicado, amassou o adversário, mas não conseguiu ser tão objetivo quanto seu oponente, que, em três chegadas, meteu três bolas lá dentro: Arrascaeta, Jorginho (de pênalti) e Pedro. Roque, em uma linda cabeçada, marcou o único gol do Verde nos 45 minutos iniciais do espetáculo.
Flamengo segura o Palmeiras
Palmeiras e Flamengo não mudaram a forma de atuar. O Verdão esteve sempre em cima. Roque acertou o travessão de Rossi no início, sinalizando que o Palestra não desistiria do prélio tão facilmente. O Mengo passou a criar menos. Porém, quando a bola parou nos pés de Pedro, um “Deus nos acuda” na defesa paulista.
Até o fim deste clássico com diferentes propostas, o Palmeiras martelou. Entretanto, Gómez só foi marcar para o time visitante nos acréscimos. Tarde demais.
FLAMENGO 3×2 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Arrascaeta, 9’/1º (1-0); Roque, 24’/1ºT (1-1); Jorginho, 41’/1ºT (2-1); Pedro, 44’/1ºT (3-1); Gómez, 48’/2ºT (3-2)
FLAMENGO: Rossi; Royal, Ortiz (Danilo, 25’/1ºT), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar (Saul, 14’/1ºT) e Arrascaeta (Plata, 14’/1ºT); Luiz Araújo, Lino (Carrascal, 14’/1ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 38’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.ºT)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Torres, 31’/2ºT), Gómez, Fuchs e Piquerez; Moreno (Martínez, 21’/2ºT), Andreas (Veiga, 31’/2, Felipe Anderson (Sosa, 25’/2ºT), Mauricio (Allan, 21’/2ºT); Flaco e Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartão Amarelo: Pulgar, Alex Sandro, Carrascal (FLA); Maurício, Gómez (PAL)
Cartão Vermelho: Piquerez (PAL), após o match
