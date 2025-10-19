Flamengo terá dois desfalques para a próxima rodada do Brasileirão

O Flamengo terá dois desfalques importantes para o próximo compromisso no Brasileirão. Afinal, o volante Pulgar e o atacante Carrascal receberam cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada, e vão cumprir suspensão. Eles estavam na lista de sete jogadores pendurados para o confronto direto.

Além de Pulgar e Carrascal, outros cinco jogadores estavam pendurados. O volante Jorginho, o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo, assim como o chileno e o colombiano, começaram o jogo. Já Evertton Araújo, por sua vez, ficou como opção e entrou no segundo tempo. Allan, no entanto, não saiu do banco.