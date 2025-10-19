Filipe Luís exalta Pedro e faz coro por convocação: “Foi perfeito”

Camisa 9 teve participação nos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão

“Jogo muito completo da nossa equipe, com atitude e entendendo o jogo desde o primeiro minuto. O Pedro era parte fundamental da nossa estratégia para o desafogo e utilizamos ele em todos os momentos. Ele fez uma partida sublime, uma partida individual de nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo. Não sou o Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra”, disse.

O Flamengo embolou a disputa pelo título brasileiro. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras , neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro igualou a pontuação do líder. Assim, o técnico Filipe Luís rasgou elogios a Pedro, que participou dos três gols da partida. Afinal, o camisa 9 fez um gol, deu uma assistência e sofreu o pênalti convertido por Jorginho.

O clima era de final. Diante de 71 mil torcedores, o Flamengo saiu na frente do placar com gol de Arrascaeta e assistência de Pedro. Depois, o camisa 9 sofreu pênalti convertido por Jorginho. Por fim, o centroavante recebeu passe do uruguaio e fez o terceiro.

“Desde que era jogador, era o jogo mais importante. Tem os clássicos locais, onde o ambiente e a intensidade iguala qualquer coisa. Mas o clássico brasileiro hoje é entre Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos. Portanto é sempre um jogo em aberto, com chances dos dois lados e interessante”, afirmou Filipe Luís.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 61 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, mas segue na segunda colocação. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.