Exame aponta lesão no ligamento no tornozelo direito de Léo Ortiz

Zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Dos males, o menor. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz realizou exames médicos, que constataram um estiramento do ligamento no tornozelo direito. Para alívio dos rubro-negros, não houve fratura. Dessa forma, o atleta já iniciou tratamento com o departamento médico. O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Após Vitor Roque invadir a área, Léo Ortiz deu combate e levou a pior na disputa. Assim, imediatamente, reclamou de dores. Contudo, o jogador continuou na partida por mais alguns minutos, quando não resistiu e pediu para sair, aos 21 e deu lugar a Danilo aos 24. Um minuto antes, o Palmeiras empatou o jogo com Vitor Roque.