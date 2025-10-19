Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exame aponta lesão no ligamento no tornozelo direito de Léo Ortiz

Zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã
Dos males, o menor. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz realizou exames médicos, que constataram um estiramento do ligamento no tornozelo direito. Para alívio dos rubro-negros, não houve fratura. Dessa forma, o atleta já iniciou tratamento com o departamento médico.

O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Após Vitor Roque invadir a área, Léo Ortiz deu combate e levou a pior na disputa. Assim, imediatamente, reclamou de dores. Contudo, o jogador continuou na partida por mais alguns minutos, quando não resistiu e pediu para sair, aos 21 e deu lugar a Danilo aos 24. Um minuto antes, o Palmeiras empatou o jogo com Vitor Roque.

Léo Ortiz Iniciou o atendimento ainda no Maracanã e seguiu para o hospital para realizar exame de imagem. O jogador deixou o estádio com a perna imobilizada e acompanhado pelo médico Vitor Pereira, o que gerou uma apreensão aos rubro-negros. No entanto, o alívio veio com a notícia de que não houve fratura. Assim, o zagueiro desfalcar o time nas próximas semanas e ainda não há prazo de recuperação.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 61 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, mas segue na segunda colocação. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já pelo Brasileirão, visita o Fortaleza, sábado (25), às 19h30, no Castelão, pela 30ª rodada.

