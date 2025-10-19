Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti: “O escudo que carregamos é pesado”

Glorioso do técnico italiano venceu o Ceará com 11 desfalques e ainda perdeu Martins logo no início
Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti teve um problemão para resolver neste fim de semana. Afinal, chegou a Fortaleza com 11 desfalques e ainda perdeu o atacante Martins no início do confronto contra o Ceará. Mas os jogadores deram a volta por cima e venceram o Vovô por 2 a 0, neste domingo (19), na Arena Castelão, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador italiano valorizou a façanha do escrete alvinegro.

“Quero parabenizar os jogadores pelo esforço. Ganhar aqui não é fácil. Para nós é, então, uma vitória importante. Apesar das dificuldades, é verdade que temos muitas dificuldades com os desfalques. O grupo sabe o objetivo que temos e está comprometido. O escudo que carregamos é pesado. Seguimos com confiança”, salientou Davide.

O Botafogo não teve Neto, Pantaleão, Bastos, Telles, Danilo, Montoro, Savarino, Nathan e Cabral, lesionados. Além deles, Barrera está no Mundial do Chile, com a seleção sub-20 da Colômbia. Barboza e Freitas, por sua vez, estavam suspensos do encontro com o Ceará. Uma vitória, portanto, na base da superação.

“Foi um jogo mais igualado, onde tivemos a oportunidade de fazer gol. Quando temos vantagem no placar, é sempre mais fácil, um pouco mais difícil quando o time oponente faz o primeiro gol”, completou.

O Mais Tradicional, com o triunfo, mantém o quinto lugar. A meta do clube é chegar à próxima Libertadores, torneio que engloba os seis primeiros colocados do Brasileirão-2025. O time alvinegro soma 46 pontos.

