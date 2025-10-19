Cristiano Ronaldo chegou ao 1000º gol? Jogada10 explica e a resposta surpreende

Craque português alcança a incrível marca do milésimo em toda a carreira. Agora, ele luta para chegar à mesma marca apenas em jogos oficiais

O momento histórico poderia ter sido uma cópia do feito de Pelé. Aos 14 minutos do segundo tempo, ele cobrou pênalti, mas Al-Bukhari defendeu. Porém, um minuto depois, não teve jeito: o português acertou o ângulo, para fazer o segundo gol na vitória por 5 a 1.

Cristiano Ronaldo é o mais novo membro do clube de jogadores que marcaram mais de 1.000 gols na carreira. O gol que o português anotou pelo Al-Nassr, contra o Al-Fateh, no sábado (18), entrou para a história , contabilizando partidas oficiais e amistosas.

Mas por qual motivo o próprio jogador não comemorou o feito e nem sequer leva em consideração este gol como o milésimo?

A resposta é simples. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro em jogos oficiais da história, com 949 gols – além de 51 anotados em amistosos (veja lista abaixo). Para dar mais peso à sua façanha, o jogador só considera jogos oficiais. Não pontuar este gol contra o Al-Fatah como o milésimo poderia, de certa maneira, reduzir o brilho da façanha. CR7 tem 40 anos, mas esbanja vitalidade. Tem contrato com o Al-Nassr até 2027 e recentemente se tornou o primeiro jogador de futebol a entrar no seleto grupo de bilionários. Ou seja: ainda tem muita lenha para queimar e certamente vai administrar seus gols até que o milésimo seja anotado em uma ocasião especial.

Ronaldo começou sua trajetória como profissional em 6 de julho de 2002, aos 17 anos, em um jogo-treino do Sporting contra o Samouquense. Naquele confronto, o jovem atacante integrou a equipe titular e marcou seu primeiro gol em partidas da equipe principal. O primeiro gol oficial, no entanto, veio em 7 de outubro de 2002, contra o Moreirense, no Estádio José Alvalade, com dois tentos na vitória por 3 a 0 pelo Campeonato Português.

Confira a lista dos 1.000 gols de Cristiano Ronaldo