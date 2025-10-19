Cristiano Ronaldo chegou ao 1000º gol? Jogada10 explica e a resposta surpreende

Cristiano Ronaldo chegou ao 1000º gol? Jogada10 explica e a resposta surpreendeCraque português alcança a incrível marca do milésimo em toda a carreira. Agora, ele luta para chegar à mesma marca apenas em jogos oficiais
Cristiano Ronaldo é o mais novo membro do clube de jogadores que marcaram mais de 1.000 gols na carreira. O gol que o português anotou pelo Al-Nassr, contra o Al-Fateh, no sábado (18), entrou para a história, contabilizando partidas oficiais e amistosas.
O momento histórico poderia ter sido uma cópia do feito de Pelé. Aos 14 minutos do segundo tempo, ele cobrou pênalti, mas Al-Bukhari defendeu. Porém, um minuto depois, não teve jeito: o português acertou o ângulo, para fazer o segundo gol na vitória por 5 a 1.
Mas por qual motivo o próprio jogador não comemorou o feito e nem sequer leva em consideração este gol como o milésimo?
A resposta é simples. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro em jogos oficiais da história, com 949 gols – além de 51 anotados em amistosos (veja lista abaixo). Para dar mais peso à sua façanha, o jogador só considera jogos oficiais. Não pontuar este gol contra o Al-Fatah como o milésimo poderia, de certa maneira, reduzir o brilho da façanha. CR7 tem 40 anos, mas esbanja vitalidade. Tem contrato com o Al-Nassr até 2027 e recentemente se tornou o primeiro jogador de futebol a entrar no seleto grupo de bilionários. Ou seja: ainda tem muita lenha para queimar e certamente vai administrar seus gols até que o milésimo seja anotado em uma ocasião especial.
Ronaldo começou sua trajetória como profissional em 6 de julho de 2002, aos 17 anos, em um jogo-treino do Sporting contra o Samouquense. Naquele confronto, o jovem atacante integrou a equipe titular e marcou seu primeiro gol em partidas da equipe principal. O primeiro gol oficial, no entanto, veio em 7 de outubro de 2002, contra o Moreirense, no Estádio José Alvalade, com dois tentos na vitória por 3 a 0 pelo Campeonato Português.
Confira a lista dos 1.000 gols de Cristiano Ronaldo
- Sporting: 5 (em 31 jogos)
- Manchester United: 145 (em 346 jogos)
- Real Madrid: 450 (em 438 jogos)
- Juventus: 101 (em 134 jogos)
- Al-Nassr: 105 (em 119 jogos)
- Seleção portuguesa: 143 (em 225 jogos)
- Em 97 amistosos, Cristiano Ronaldo fez 51 gols
- Total de 1.000 gols em 1.390 partidas
Mas e Pelé?
- Total de gols: 1.283
- Gols em jogos oficiais: 757
- Número de jogos na carreira: 1.364
- Santos: 1.091 (em 1.116 jogos)
- Seleção Brasileira: 95 (em 113 jogos)
- New York Cosmos: 65 (em 111 jogos)
- Combinados e outras seleções: 32
