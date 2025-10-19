Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Contrato do Barcelona com o Spotify renderá valor bilionário; veja valores

Clube catalão renova acordo de patrocínio e de nanimg rights do Camp Nou com empresa e terá um dos melhores contratos comerciais do mundo
O Barcelona renovou o acordo comercial com a Spotify até 2034. Com o novo contrato, que engloba patrocínio master e naming rights do Camp Nou, o clube catalão vai receber até 460 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões na cotação atual).

A parceria do Barcelona com a Spotify começou em 2022. O patrocínio master foi renovado até 2030. Já o acordo pelo naming rights do Camp Nou tem duração até 2034. Além disso, a empresa estampa a sua marca nos uniformes de jogo e treino dos times masculinos e femininos.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o Spotify vai pagar cerca de 65 milhões de euros por ano (R$ 409,5 milhões) para estampar a marca nos uniformes do Barcelona. O clube vai receber mais 10 milhões de euros pelos uniformes de treino.

Já no acordo de naming rights do Camp Nou, o Barcelona vai receber 20 milhões de euros por ano. Portanto, até 2034, 160 milhões de euros cairão na conta do clube catalão.

 

