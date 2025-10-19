Como surpreende e derrota Juventus por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano

Com gols de Kempf e Nico Paz, equipe da casa quebra invencibilidade da Juve e sobe na tabela da Série A.

O Como venceu a Juventus por 2 a 0, neste domingo (19), no Estádio Sinigaglia, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado surpreendeu, já que marcou a primeira derrota da equipe de Turim na temporada.

Logo aos quatro minutos, o zagueiro Marc Oliver Kempf abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Nico Paz. A Juventus tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem postada do time da casa. O Como controlou o ritmo e explorou os contra-ataques, obrigando o goleiro Szczęsny a fazer boas defesas.