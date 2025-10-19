Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como surpreende e derrota Juventus por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano

Com gols de Kempf e Nico Paz, equipe da casa quebra invencibilidade da Juve e sobe na tabela da Série A.
O Como venceu a Juventus por 2 a 0, neste domingo (19), no Estádio Sinigaglia, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado surpreendeu, já que marcou a primeira derrota da equipe de Turim na temporada.

Logo aos quatro minutos, o zagueiro Marc Oliver Kempf abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Nico Paz. A Juventus tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem postada do time da casa. O Como controlou o ritmo e explorou os contra-ataques, obrigando o goleiro Szczęsny a fazer boas defesas.

No segundo tempo, a Juventus aumentou a pressão, porém continuou esbarrando na sólida marcação do Como. Aos 34 minutos, Nico Paz ampliou o marcador com um belo chute de esquerda, selando a vitória e garantindo festa na arquibancada.

Com o triunfo, o Como chegou aos 12 pontos e subiu para a quinta colocação da Série A, igualando a pontuação da própria Juventus, uma posição abaixo. O resultado acende o alerta em Turim e dá novo fôlego à equipe comandada por Cesc Fàbregas, que vem se consolidando como uma das surpresas do campeonato.

