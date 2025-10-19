Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Saúl e sem De la Cruz, Flamengo divulga relacionados para “decisão”

Espanhol retorna após se recuperar de dores em um dos tornozelos. Por outro lado, uruguaio fica fora por opção técnica
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade é a volta do espanhol Saúl, que se recuperou de dores em um dos tornozelos. Por outro lado, Filipe Luís deixou cinco jogadores fora: Viña, De la Cruz, Cleiton, Juninho e Wallace Yan.

O treinador optou por não levar para o jogo o meia De la Cruz por opção técnica, afinal ele não tem qualquer problema médico. Cebolinha é outro que não figura entre os relacionados. Contudo, o atacante teve diagnosticada uma lesão no quadril após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.

LEIA MAIS: Flamengo defende excelente retrospecto recente contra o Palmeiras no Rio

O duelo é visto como uma decisão do Campeonato Brasileiro, pois as duas equipes disputam a liderança da competição. Até o momento, o Palmeiras lidera com 61 pontos, contra 58 do Flamengo. Ambos os times têm um jogo a menos. No entanto, o Alviverde tem 19 vitórias, enquanto os Rubro-Negros somam 17.

