Com gol no último lance, Criciúma busca empate com Avaí pela Série B

Diego Goncalves marca de pênalti aos 54 minutos do segundo tempo e define o 1 a 1 na Ressacada, pela 33ª rodada

O Leão largou em vantagem aos 29 minutos do segundo tempo depois que Mário Sérgio fez ótimo cruzamento e encontrou JP livre entre os zagueiros para testar firme para baixo e abrir o placar na Ressacada.

Deu empate no clássico catarinense pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e Criciúma ficaram no 1 a 1 neste domingo (19), em Florianópolis, em jogo que teve emoção até os acréscimos, quando os visitantes chegaram à igualdade nos instantes finais.

Contudo, quando tudo parecia definido, um toque de mão de Igor dentro da área resultou em pênalti para o Tigre nos acréscimos. Assim, no último lance de jogo, aos 54 minutos, Diego Gonçalves cobrou com categoria, deslocou o goleiro Otávio e garantiu o empate dramático.

Com o resultado, portanto, o Criciúma segue firme na briga pelo título bem como o acesso à elite do futebol brasileiro. O time Carvoeiro ocupa a vice-liderança com 54 pontos, apenas dois atrás do líder Coritiba, que ainda joga neste domingo contra o Athletico-PR.

O Avaí, por sua vez, permanece na 11ª colocação com 45 pontos. Sem grandes ambições na reta final, o clube está praticamente garantido na Série B de 2026, com 11 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento e nove atrás do G4.

Próximos compromissos de Avaí e Criciúma

As equipes voltam a campo no próximo sábado (25). Enquanto o Criciúma recebe o Goiás no sábado (25), às 20h30, no Estádio Heriberto Hulse, o Avaí visita o Paysandu às 18h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém.