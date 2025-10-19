Chapecoense aproveita má fase do Goiás, vence fora de casa e assume vice-liderança da Série B

Chapecoense aproveita má fase do Goiás, vence fora de casa e assume vice-liderança da Série BVerdão do Oeste faz 3 a 1 em pleno estádio da Serrinha e se mantém vivo na disputa pelo acesso e pelo título da Segunda Divisão
Na noite deste domingo (19), a Chapecoense aprontou diante do Goiás ao vencer por 3 a 1 no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desse modo, os catarinenses assumem a vice-liderança da competição. Os visitantes começaram com tudo: logo no primeiro minuto, Everton foi derrubado na área por Moraes, e Walter Clar converteu o pênalti para abrir o placar.
No segundo tempo, o Verdão do Oeste repetiu o bom início e ampliou aos seis minutos com um golaço de Marcinho. O Esmeraldino reagiu aos 23′, quando Anselmo Ramon subiu bem após cruzamento e descontou para os donos da casa. Já nos acréscimos, Ítalo aproveitou a chance e fechou o placar, garantindo a vitória dos catarinenses.
Com o resultado, a Chapecoense chega a 54 pontos, três a menos que o líder Coritiba. Contudo, aparece com a mesma pontuação do Novorizontino, o primeiro time fora do G4. Em contrapartida, o Goiás cai para o sexto lugar, com 52 somados.
Na próxima rodada, a 34ª, a Chape recebe o Operário na Arena Condá, em Chapecó, na segunda-feira (27), às 19h. Já o Goiás visita o Criciúma no sábado (25), às 20h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.
