Ceará x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Em crise e muito pressionado, o Botafogo visita o Ceará, neste domingo (19), às 18h30, na Arena Castelão, pela rodada 29 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso briga para ficar no G6, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Já o Vovô sabe sua realidade e almeja vaga na Sul-Americana.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 17h. Diego Mazur narra. Diogo Martin comenta. Raphael Almeida, por sua vez, fica na reportagem.