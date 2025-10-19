Boto cutuca Palmeiras: “Não está habituado a não ser ajudado”

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto rebateu a reclamação do Palmeiras sobre a arbitragem. Após a vitória do Flamengo por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o dirigente português cutucou o Alviverde. Afinal, os palmeirenses saíram de campo reclamando de três lances, incluindo um possível pênalti em Gustavo Gómez.

“Se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Ficaram muito tempo calados, tem uma arbitragem normal e já estão a reclamar? Houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm de ter algum consenso, não foi só a arbitragem. Muita pressão. Acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Tem muito pouca coisa para se queixar”, disse José Boto.