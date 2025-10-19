Botafogo passa pelo Ceará e se consolida na quinta posição

Botafogo passa pelo Ceará e se consolida na quinta posiçãoGlorioso supera adversidades e, fora de casa, volta a vencer nesta edição do Campeonato Brasileiro
Balança, mas não sai. O Botafogo, apesar das turbulências, segue no G6 do Campeonato Brasileiro, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Neste domingo (19), na Arena Castelão, o Glorioso superou as adversidades e derrotou o Ceará por 2 a 0, gols de Ramos, a girafa espanhola, e Jeffinho.
O Mais Tradicional é o quinto colocado, com 46 pontos. Já o Vovô é o 13º lugar, com 36.
Botafogo acha um gol
Não foi um primor de exibição do Botafogo, na frente com assistência de Santi e conclusão precisa de Ramos. Martins aumentou o número de desfalques do Fogão ao sair lesionado no início. Jeffinho não acertou nada. O time tinha criatividade na frente. O Ceará, por sua vez, levou perigo em alguns disparos, principalmente da entrada da área.
Mais um. Brilha, Jeffinho!
O sistema defensivo do Botafogo passou no teste. Pusilânime no primeiro tempo e com alguns sustos, a defesa portou-se muito melhor nos 45 minutos finais do espetáculo. E aí, na frente, o Glorioso foi letal. O goleiro Ferreira saiu todo errado do gol, Jeffinho, então, aplicou um chapéu no adversário e ampliou para o Mais Tradicional.
CEARÁ x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data e hora: 20/10/2025 (domingo), às 18h30 (horário de Brasília)
Gols: Ramos, 38’/1ºT (0-1); Jeffinho, 34’/2ºT (0-2)
CEARÁ: Ferreira, Souza (Ramos, Intervalo), Machado, Marllon e Bahia; Zanocelo, Lourenço (Sobral, 26’/2ºT) e Mugni (Vina, Intervalo); Fernandinho (Pedro Henrique, 13’/2ºT), Galeano (Baya, 17’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Tucu (Artur, 19’/2ºT); Santi, Martins (Jeffinho, 11’/2ºT) e Ramos (Mastriani, 42’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Davi Lacerda (SE)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartão Amarelo: Lourenço, Pedro Henrique (CEA); Cuiabano (BOT)
Cartão Vermelho:
