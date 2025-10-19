Bizarro: Boca pode ter que torcer pelo River para ir à Libertadores

Bizarro: Boca pode ter que torcer pelo River para ir à LibertadoresDerrota para o Belgrano, pelo Campeonato Argentino atrapalha os planos dos xeneizes, que, no entanto ainda dependem das próprias forças
A derrota por 2 a 1 para o Belgrano, na noite de sábado (18), na Bombonera complicou – e muito – as chances do Boca de se classificar para a próxima Copa Libertadores por meio da tabela geral do Campeonato Argentino (veja abaixo). O time caiu para a quarta posição, atrás de Rosario Central, River Plate e Argentinos Juniors, embora com um jogo a menos. Se não terminar entre os três primeiros, o Boca terá de torcer pelo eterno rival River Plate.
Para que isso aconteça, alguns resultados precisam ser favoráveis. Primeiramente, o River Plate deve terminar na frente do Boca na tabela anual. Em seguida, o River precisa ser campeão da Copa Argentina – o time está na semifinal e vai encarar o Independiente Rivadavia.
Se o River vencer a Copa Argentina, ele se classificará diretamente para a fase de grupos da Libertadores por ter sido campeão, liberando, assim, uma vaga na tabela anual. Portanto, se o Boca não conseguir ultrapassar seu rival direto, é fundamental que termine imediatamente atrás dele para se beneficiar dessa situação.
Situação semelhante ocorre com o Argentinos Juniors, que também está vivo na Copa Argentina (enfrentará o Belgrano na semifinal) e atualmente está à frente do Boca na tabela anual, embora com um jogo a mais.
Apesar da derrota para o Belgrano, o Boca ainda depende das próprias forças para se classificar para a Libertadores, já que possui um jogo a menos que os adversários. Se vencer os quatro jogos restantes, garantirá pelo menos a segunda posição na tabela anual. Assim, o superclássico contra o River Plate, na penúltima rodada na Bombonera pode ser decisivo, já que ambos são adversários diretos.
Classificação geral para a Libertadores*
1º Rosario Central: 56
2º River Plate: 52
3º Argentinos Juniors: 51
4º Boca Juniors: 50
5º Deportivo Riestra: 48
6º Racing: 46
7º Lanús: 46
8º Tigre: 44
9º Barracas Central: 43
*Os três primeiros vão à Libertadores. Do quarto ao nono lugar, Sul-Americana. Os times só somam pontos durante as 16 rodadas da fase regular do Clausura. A etapa de playoffs para definir o campeão não conta.