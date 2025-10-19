Barros acusa Boto de mentir “em busca de benefício esportivo”Diretor de futebol do Palmeiras rebateu alfinetada de dirigente do Flamengo
O Palmeiras não recebeu bem a cutucada de José Boto. O diretor do Flamengo alfinetou o Alviverde por reclamar de possíveis erros da arbitragem após a partida deste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o diretor Anderson Barros rebateu as declarações do dirigente português e relembrou da polêmica após o jogo do primeiro turno, no Allianz Parque.
“Não me surpreendem (declarações do Boto). Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido, inclusive na súmula”, disse Anderson Barros.
O Palmeiras reclamou de três lances. O primeiro ocorreu logo aos dois minutos, quando Jorginho empurrou Gustavo Gómez na área. Contudo, a arbitragem não marcou pênalti. Depois, no lance da origem do pênalti marcado em Pedro, o Alviverde reclama de duas possíveis faltas em Vitor Roque e Bruno Fuchs. Dessa forma, Anderson Barros concluiu cobrando uma punição ao dirigente português.
“Espero que a Justiça Desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar, em busca de benefício esportivo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos”, completou o diretor de futebol do Palmeiras.
Apesar da derrota, o Palmeiras permanece na liderança com 61 pontos, mas viu o Flamengo igualar a pontuação, na segunda colocação. O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.
