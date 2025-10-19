Bahia x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (19), o Grêmio encara o Bahia pela 29ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena Fonte Nova. Os dois times vivem fases de oscilação, mas se encontram em distintas partes da tabela. O Esquadrão de Aço é o sexto colocado, com 43 pontos. Já o Imortal é o 11º lugar, com 36.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar, ao vivo, a partir de 19h30, este encontro entre baianos e gaúchos. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, narra. Leide Marques está confirmada nos comentários, enquanto o repórter da partida será o intrépido Will Ferreira.