Atlético conquista apenas um ponto nos últimos nove jogos como visitante

Péssima campanha fora de casa mantém o Galo longe da briga por Libertadores e perto da temida zona do rebaixamento

O último triunfo longe de Minas Gerais no Brasileirão foi sobre o Ceará, por 1 a 0, no dia 1º de junho. Após este resultado positivo, o Galo teve oito derrotas (Bahia, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians) e um empate (Vasco).

O Atlético segue fazendo uma péssima campanha fora de casa neste Brasileirão. Com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no último sábado (18), a equipe mineira chegou a nove jogos sem vencer como visitante. Assim, nesse período, conquistou apenas um ponto e tem apenas 3,7% de aproveitamento.

O número de gols marcados nestes nove jogos como visitante também é ruim: apenas quatro. Nas últimas cinco vezes que entrou em campo fora de casa, não marcou. Por outro lado, levou 15 gols nestas nove partidas.

Assim, o Galo está entre as piores campanhas longe de Minas no Brasileirão. No total, disputou 15 partidas, com duas vitórias, três empates e dez derrotas. Com essa péssima campanha, o Atlético se mantém longe da zona de brigar pela Libertadores e perto da zona de rebaixamento, com 33 pontos em 28 jogos.

Agora, o Atlético muda a chave e foca no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, quando visita o Independiente del Valle, na altitude de Quito, na próxima terça-feira (21). Pelo Brasileirão, o Galo encara o Ceará no sábado (25), na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.