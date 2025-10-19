Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético conquista apenas um ponto nos últimos nove jogos como visitante

Péssima campanha fora de casa mantém o Galo longe da briga por Libertadores e perto da temida zona do rebaixamento
O Atlético segue fazendo uma péssima campanha fora de casa neste Brasileirão. Com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no último sábado (18), a equipe mineira chegou a nove jogos sem vencer como visitante. Assim, nesse período, conquistou apenas um ponto e tem apenas 3,7% de aproveitamento.

O último triunfo longe de Minas Gerais no Brasileirão foi sobre o Ceará, por 1 a 0, no dia 1º de junho. Após este resultado positivo, o Galo teve oito derrotas (Bahia, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians) e um empate (Vasco).

O número de gols marcados nestes nove jogos como visitante também é ruim: apenas quatro. Nas últimas cinco vezes que entrou em campo fora de casa, não marcou. Por outro lado, levou 15 gols nestas nove partidas.

Assim, o Galo está entre as piores campanhas longe de Minas no Brasileirão. No total, disputou 15 partidas, com duas vitórias, três empates e dez derrotas. Com essa péssima campanha, o Atlético se mantém longe da zona de brigar pela Libertadores e perto da zona de rebaixamento, com 33 pontos em 28 jogos.

Agora, o Atlético muda a chave e foca no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, quando visita o Independiente del Valle, na altitude de Quito, na próxima terça-feira (21). Pelo Brasileirão, o Galo encara o Ceará no sábado (25), na Arena MRV.

