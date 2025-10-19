Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico-PR não aproveita vantagem, empata com Coritiba e vê acesso mais distante

Mesmo com um a mais desde os 26 minutos do 1º tempo, Furacão não sai do 0 a 0 com o Coxa, que se mantém na liderança
Deu empate no clássico Athletiba deste domingo (19), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a mais desde os 26 minutos do primeiro tempo, o Furacão não conseguiu furar a defesa rival, e o 0 a 0 prevaleceu no Estádio Couto Pereira.

O resultado atrapalha o Rubro-Negro na luta pelo acesso à Série A. Afinal, a equipe aparece na sétima colocação, com 50 pontos e está a quatro do G4. Já o Coxa segue firme na liderança da competição, com 57 somados. Restam apenas cinco rodadas para o fim do campeonato.

O jogo

A partida começou com o Athletico-PR pressionando, ciente da importância de buscar os três pontos. Logo aos 30 segundos, Pedro Morisco falhou e entregou a bola nos pés de Viveros, que desperdiçou grande chance. Pouco depois, Dudu cobrou falta com perigo e obrigou o goleiro do Coritiba a fazer uma defesa difícil com a ponta dos dedos. Aos 26 minutos, os donos da casa tiveram um revés importante: Bruno Melo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por impedir uma cobrança rápida de lateral feita por Benavídez. Com um jogador a mais, o Athletico-PR intensificou a pressão. Dudu voltou a assustar com um chute de fora da área, defendido por Pedro Morisco.

No início do segundo tempo, Viveros invadiu a área e foi tocado por Jacy antes de finalizar. O árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR, mas não marcou pênalti, pois identificou falta de Viveros em Maicon na origem do lance. Com o passar do tempo, o jogo perdeu intensidade. Apesar de dominar a posse de bola, o Athletico-PR não conseguia superar o bloqueio defensivo do Coritiba. Aos 37 minutos, o time da casa teve uma boa chance em cobrança de falta próxima à área, mas Machado acertou a barreira. Nos minutos finais, o Furacão se lançou ao ataque em busca da vitória. Na melhor oportunidade, Leozinho dominou na área e chutou forte, mas a bola passou muito perto da trave de Pedro Morisco.

Próximos compromissos

O Coritiba volta a campo no sábado (25), quando visita o Volta Redonda às 16h, no Estádio Raulino Oliveira, no Sul Fluminense. O Athletico-PR, por sua vez, recebe o Amazonas na segunda-feira (27), às 21h30.

