Arrascaeta exalta torcida do Flamengo em “final” contra Palmeiras

Diante de 71 mil torcedores, Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu a “final” contra o Palmeiras e acirrou a disputa pelo título. Diante de 71 mil torcedores, o Rubro-Negro bateu o líder por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada, e deixou a briga embolada. Assim, o meia Arrascaeta, que marcou um dos gols da partida, exaltou a festa da torcida. “Feliz pelo clima que se criou, a conexão com o torcedor, que jogou junto hoje e fez um grande papel. Para nós era uma final (o jogo contra o Palmeiras). Agora temos mais dez finais. Cada jogo é importante e é assim que temos que pensar. Essas tardes de Maracanã são incríveis”, destacou Arrascaeta.