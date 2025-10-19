Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta exalta torcida do Flamengo em “final” contra Palmeiras

Arrascaeta exalta torcida do Flamengo em “final” contra Palmeiras

Diante de 71 mil torcedores, Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo venceu a “final” contra o Palmeiras e acirrou a disputa pelo título. Diante de 71 mil torcedores, o Rubro-Negro bateu o líder por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada, e deixou a briga embolada. Assim, o meia Arrascaeta, que marcou um dos gols da partida, exaltou a festa da torcida.

“Feliz pelo clima que se criou, a conexão com o torcedor, que jogou junto hoje e fez um grande papel. Para nós era uma final (o jogo contra o Palmeiras). Agora temos mais dez finais. Cada jogo é importante e é assim que temos que pensar. Essas tardes de Maracanã são incríveis”, destacou Arrascaeta.

O clima de “final” tomou conta da partida. A tensão inicial deu lugar ao alívio para os rubro-negros aos dez minutos, quando Arrascaeta recebeu passe de Pedro e abriu o placar no Maracanã. Depois, o uruguaio voltou a brilhar quando serviu o camisa 9 para marcar o terceiro gol do Flamengo. Antes, no entanto, Vitor Roque fez para o Palmeiras e Jorginho fez o segundo do rubro-negro, de pênalti.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 61 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, mas segue na segunda colocação. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já pelo Brasileirão, visita o Fortaleza, sábado (25), às 19h30, no Castelão, pela 30ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar