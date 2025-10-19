Abel Ferreira reclama de pênalti, mas elogia Palmeiras

Alviverde foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão

“Não vou falar da atuação do árbitro. Os lances estão aí (…) Com esse árbitro as coisas não têm funcionado muito bem. Já me expulsou umas quatro ou cinco vezes, a forma como falou para os meus jogadores no fim, ele desligou o microfone. Mas enfim, temos todos que melhorar”, disse Abel Ferreira.

O Palmeiras ficou na bronca com a arbitragem após a derrota para o Flamengo , neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Abel Ferreira não concordou com a decisão de Wilton Pereira Sampaio em três lances capitais, mas evitou criticar o árbitro e lembrou que “as coisas não têm funcionado muito bem” com ele no apito.

O Palmeiras reclamou de três lances. O primeiro ocorreu logo aos dois minutos, quando Gustavo Gómez sofreu um empurrão de Jorginho dentro da área. Contudo, o árbitro não marcou nada e o VAR concordou com a decisão de campo. Além disso, o Alviverde também reclamou de falta na origem do lance do pênalti sofrido por Pedro.

“Jogamos olhos nos olhos e na minha opinião criando dificuldades ao nosso adversário desde o primeiro segundo, mas a eficácia também conta. Nosso adversário nas vezes que conseguiu ir, na primeira que fez, fez gol, isso é fundamental. Mérito do nosso adversário (…) O futebol é feito de erros e sou o primeiro que erro, estou para dizer que sinto orgulho do que minha equipe fez independentemente do resultado”, afirmou.

Apesar da derrota, o Palmeiras permanece na liderança com 61 pontos, mas viu o Flamengo igualar a pontuação, na segunda colocação. O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.