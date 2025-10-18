Xabi Alonso descarta saída de Endrick do Real Madrid e elogia Rodrygo

Técnico merengue afirma que o jovem brasileiro segue nos planos e admite testar Rodrygo em outra posição após destaque pela Seleção / Crédito: Jogada 10

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, negou neste sábado (18) qualquer possibilidade de Endrick deixar o clube por empréstimo em janeiro. O treinador garantiu que o atacante brasileiro, recuperado de lesão, segue nos planos da equipe e destacou a intensa concorrência no elenco. “No momento, isso não está na minha cabeça. Os dois estão prontos para jogar em uma posição com muita concorrência”, afirmou Alonso, referindo-se a Endrick e ao jovem Gonzalo García.

O atacante de 18 anos ainda não entrou em campo desde o retorno de uma lesão, há cinco jogos. Mesmo assim, Alonso reforçou que o Real Madrid não pretende liberá-lo e que ele será aproveitado ao longo da temporada. Rodrygo ganha força após atuação pela Seleção Xabi Alonso também comentou sobre a possibilidade de Rodrygo atuar em nova posição, inspirado no desempenho do atacante na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0, durante a Data Fifa. “Assisti à partida do Brasil (com Rodrygo e Vini Jr.), mas não podemos nos esquecer do Militão também. Pudemos usar o Rodrygo nessa posição, onde ele jogou muito bem contra a Coreia”, destacou o técnico. Rodrygo, que perdeu espaço sob o comando de Alonso e vinha atuando esporadicamente, foi titular em apenas duas das dez partidas da temporada. A boa atuação pela Seleção, entretanto, pode recolocá-lo em evidência no Real Madrid.