Vídeo: Jorge Jesus tem conversa “animal” antes de treino do Al-Nassr

Vídeo: Jorge Jesus tem conversa “animal” antes de treino do Al-NassrTreinador português brincou com uma gata na saída do vestiário do Al-Nassr antes de um treino e foi claro: "Prefiro cães"
Durante o treino do Al Nassr desta sexta (17), uma visitante inesperado roubou a cena: uma gatinha invadiu o gramado da equipe saudita. Jorge Jesus, treinador português, reagiu de forma divertida ao se deparar com o bichinho.
O momento rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, mostrando o lado bem-humorado do treinador durante a rotina de treinos.
Veja o vídeo:
ضيفةٌ زارت تدريبات اليـوم
