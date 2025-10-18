Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: Jorge Jesus tem conversa “animal” antes de treino do Al-Nassr

Vídeo: Jorge Jesus tem conversa “animal” antes de treino do Al-Nassr

Treinador português brincou com uma gata na saída do vestiário do Al-Nassr antes de um treino e foi claro: "Prefiro cães"
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante o treino do Al Nassr desta sexta (17), uma visitante inesperado roubou a cena: uma gatinha invadiu o gramado da equipe saudita. Jorge Jesus, treinador português, reagiu de forma divertida ao se deparar com o bichinho.

O momento rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, mostrando o lado bem-humorado do treinador durante a rotina de treinos.

Veja o vídeo:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar