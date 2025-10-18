Vídeo com torcedores do Flamengo, em colégio na Baixada Fluminense, viraliza

Vídeo com torcedores do Flamengo, em colégio na Baixada Fluminense, viralizaImagens mostram a diferença no número de rubro-negros para os rivais do Rio de Janeiro
Um vídeo com pequenos torcedores dos clubes cariocas, no dia 9 de outubro, viralizou na internet. O que mais chama a atenção, no entanto, é a diferença do número de crianças que torcem para o Flamengo da garotada que segue Fluminense, Vasco ou Botafogo. Na publicação, uma multidão de pequenos fãs do Mais Querido toma conta das imagens.
A gravação ocorreu no tradicional “Dia da Camisa de Time”, com alunos de uma escola em Japeri, na Baixada Fluminense, zona metropolitana do Rio de Janeiro.
Promovido pelo Centro Educacional Triunfo Ágape, o evento convidava as crianças a irem para a aula vestidas com a camisa do clube do coração. A preferência pelo Flamengo gerou comentários bem-humorados nas redes. Além disso, mostrou a força da Nação entre a meninada.
Duas semanas depois, o Mengo vai a campo em embate de suma importância. Neste domingo (19), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, o time do vermelho e preto precisa vencer para retomar a liderança desta edição do torneio nacional.
