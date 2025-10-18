Vídeo com torcedores do Flamengo, em colégio na Baixada Fluminense, viraliza

Imagens mostram a diferença no número de rubro-negros para os rivais do Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

Um vídeo com pequenos torcedores dos clubes cariocas, no dia 9 de outubro, viralizou na internet. O que mais chama a atenção, no entanto, é a diferença do número de crianças que torcem para o Flamengo da garotada que segue Fluminense, Vasco ou Botafogo. Na publicação, uma multidão de pequenos fãs do Mais Querido toma conta das imagens. A gravação ocorreu no tradicional “Dia da Camisa de Time”, com alunos de uma escola em Japeri, na Baixada Fluminense, zona metropolitana do Rio de Janeiro.