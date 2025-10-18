Vídeo: árbitro encerra partida do Campeonato Belga ao ser atingido por copo

Jogo entre Standard Liège e Antwerp foi paralisado aos 43 minutos do 2º tempo e restante será retomado na próxima semana

O confronto entre Standard Liege e Antwerp, válido pela 11ª rodada da Liga Belga, foi suspenso na última sexta-feira depois que o árbitro Lothar D’hondt foi atingido por um copo lançado das arquibancadas. O incidente ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo, próximo à linha lateral, levando D’hondt a encerrar a partida imediatamente.

