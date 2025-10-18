Son pode acionar “Cláusula Beckham” e buscar empréstimo antes da Copa do Mundo

Astro sul-coreano brilha no Los Angeles FC, mas estuda atuar temporariamente por outro clube para manter ritmo competitivo antes do Mundial / Crédito: Jogada 10

Heung-Min Son encerrou sua trajetória no futebol europeu com um título histórico. Em maio, o atacante conquistou a Liga Europa com o Tottenham, encerrando um jejum de 17 anos sem taças do clube londrino. Pouco depois, o astro sul-coreano iniciou uma nova fase da carreira ao assinar com o Los Angeles FC, da MLS. LEIA MAIS: Barcelona vence Girona com gol nos acréscimos e assume liderança do Espanhol

Nos Estados Unidos, Son manteve o alto nível. Em nove jogos, marcou oito gols e deu duas assistências, reforçando seu status como um dos principais jogadores asiáticos de todos os tempos. Mas a MLS traz um desafio, especialmente em ano de Copa do Mundo. A temporada termina no início de dezembro — no caso de Son, o último jogo poderia ser no dia 6 —, o que o deixaria vários meses sem ritmo competitivo antes do torneio. Por isso, cresce a possibilidade de ele acionar a chamada “Cláusula Beckham”. Essa regra permite que jogadores da MLS sejam emprestados a outro clube durante o período de entressafra, sem precisar rescindir contrato. O mecanismo já foi usado por nomes como David Beckham, que defendeu o Milan em duas ocasiões, Landon Donovan, emprestado ao Bayern e Everton, e Thierry Henry, que chegou a voltar ao Arsenal enquanto jogava pelo New York Red Bulls. BRB LA✌️#LAFC Away Days | @flyONT pic.twitter.com/GrPx8V5XWo

— LAFC (@LAFC) October 17, 2025 Son tem opções pela frente Por fim, seguindo esse exemplo, Son estaria em busca de um empréstimo para manter o ritmo antes da Copa. O retorno ao Tottenham é a hipótese mais comentada — um gesto nostálgico, nos moldes do que Henry fez com o Arsenal. No entanto, outras possibilidades estão em pauta, como uma passagem pelo Milan ou até um retorno à Coreia do Sul, onde poderia se preparar em casa para aquele que deve ser o seu último Mundial.