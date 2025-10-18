Sampaoli cita dificuldade do Atlético no último terço: “Não transforma volume em contundência”

Treinador aponta aspecto que o Galo tem que melhorar para a semifinal da Sul-Americana e das dez últimas partidas do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG tem patinado no Campeonato Brasileiro e deixado pontos importantes pelo caminho. Diante do Corinthians, na Neo Química Arena, a equipe não conseguiu equilibrar as ações e teve muita dificuldade para ser efetivo na frente. Assim, na coletiva, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que o Galo não tem transformado o volume em eficiência no último terço. “(A principal dificuldade é) a que vem se arrastando em todos os jogos. O último terço não consegue desnivelar, não consegue transformar volume em contundência. Assim se torna um pouco mais complicado”, explicou.

“Nós estávamos tendo um pouco de dificuldade no último terço com a pegada, com a contundência. Esse é o problema que tem a equipe. Se não tivesse, hoje, talvez, não terminaria derrotada”, completou. “Tem a ver com conexões e com a capacidade individual. Quando tivermos a possibilidade de melhorar nesse aspecto, seguramente teremos melhores resultados e finalizações”, apontou. Dificuldades ofensivas Ao longo de 29 rodadas, o Atlético tem o terceiro pior ataque da competição, com 26 gols, em 28 partidas. Nesse sentido, em campo, a equipe mineira sucumbiu diante de um Corinthians dominante e não conseguiu competir. Maycon ,que desperdiçou outras duas chances claras, anotou o gol da vitória. Com o resultado, o Galo segue com 33 pontos, na 14ª colocação, apenas cinco pontos à frente do Vitória, que está no Z4.