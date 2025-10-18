Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romero valoriza fim de jejum, mas prefere não falar em título no Cruzeiro

Romero valoriza fim de jejum, mas prefere não falar em título no Cruzeiro

Raposa vence o Fortaleza por 1 a 0 e diminui distância para Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam neste domingo (19), pelo Brasileirão
Um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (18), o volante Lucas Romero valorizou o fim do jejum da Raposa. Vale lembrar que o time mineiro não vencia há quatro partidas (derrota para o Vasco, empates com Flamengo, Sport e Atlético). Assim, volta a ganhar fôlego na briga pelo G4 e também pelo título.

“Com certeza, foi muito importante voltar a conquistar os três pontos, ainda mais jogando em casa, diante da nossa torcida. Acho que o desgaste do último jogo pesou um pouco, e isso ficou claro no segundo tempo, quando eles passaram a ter mais posse de bola e pressionar mais. Mas conseguimos controlar bem a partida, o que é fundamental para continuarmos na briga pelo G-4.

Assim, graças ao gol de Christian, o Cruzeiro segue na caça aos líderes Palmeiras (61) e Flamengo (58), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã. O time mineiro, por sua vez, chegou a 56, mas tem dois jogo a mais do que ambos: 29 a 27. Aliás, o próximo jogo da Raposa é justamente contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque. Romero prega pés no chão e reforça: a briga é por vaga no G4. O time não disputa a Libertadores desde 2019.

“Nosso objetivo é claro: queremos a vaga na Libertadores, e para isso, cada vitória é essencial. Ainda temos jogos importantes pela frente, e abrir distância para o quinto colocado pode fazer a diferença na reta final. Precisamos manter o foco total para chegarmos fortes nas últimas rodadas do campeonato.”, concluiu Romero.

