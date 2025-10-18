Romero valoriza fim de jejum, mas prefere não falar em título no Cruzeiro

Raposa vence o Fortaleza por 1 a 0 e diminui distância para Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam neste domingo (19), pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (18), o volante Lucas Romero valorizou o fim do jejum da Raposa. Vale lembrar que o time mineiro não vencia há quatro partidas (derrota para o Vasco, empates com Flamengo, Sport e Atlético). Assim, volta a ganhar fôlego na briga pelo G4 e também pelo título. “Com certeza, foi muito importante voltar a conquistar os três pontos, ainda mais jogando em casa, diante da nossa torcida. Acho que o desgaste do último jogo pesou um pouco, e isso ficou claro no segundo tempo, quando eles passaram a ter mais posse de bola e pressionar mais. Mas conseguimos controlar bem a partida, o que é fundamental para continuarmos na briga pelo G-4.