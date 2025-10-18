Romero valoriza fim de jejum, mas prefere não falar em título no Cruzeiro

Romero valoriza fim de jejum, mas prefere não falar em título no CruzeiroRaposa vence o Fortaleza por 1 a 0 e diminui distância para Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam neste domingo (19), pelo Brasileirão
Um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (18), o volante Lucas Romero valorizou o fim do jejum da Raposa. Vale lembrar que o time mineiro não vencia há quatro partidas (derrota para o Vasco, empates com Flamengo, Sport e Atlético). Assim, volta a ganhar fôlego na briga pelo G4 e também pelo título.
“Com certeza, foi muito importante voltar a conquistar os três pontos, ainda mais jogando em casa, diante da nossa torcida. Acho que o desgaste do último jogo pesou um pouco, e isso ficou claro no segundo tempo, quando eles passaram a ter mais posse de bola e pressionar mais. Mas conseguimos controlar bem a partida, o que é fundamental para continuarmos na briga pelo G-4.
Assim, graças ao gol de Christian, o Cruzeiro segue na caça aos líderes Palmeiras (61) e Flamengo (58), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã. O time mineiro, por sua vez, chegou a 56, mas tem dois jogo a mais do que ambos: 29 a 27. Aliás, o próximo jogo da Raposa é justamente contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque. Romero prega pés no chão e reforça: a briga é por vaga no G4. O time não disputa a Libertadores desde 2019.
“Nosso objetivo é claro: queremos a vaga na Libertadores, e para isso, cada vitória é essencial. Ainda temos jogos importantes pela frente, e abrir distância para o quinto colocado pode fazer a diferença na reta final. Precisamos manter o foco total para chegarmos fortes nas últimas rodadas do campeonato.”, concluiu Romero.
