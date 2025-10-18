Porto goleia Celoricense com hat-trick de Samu e avança na Taça de Portugal

Porto goleia Celoricense com hat-trick de Samu e avança na Taça de PortugalLíder isolado do Campeonato Português, Dragão confirma favoritismo fora de casa e estreia com vitória no torneio
O Porto estreou na Taça de Portugal, neste sábado (18), com goleada sobre o Celoricense por 4 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da competição. Mesmo fora de casa, o Dragão confirmou o favoritismo no confronto e garantiu a classificação. O estreante Jan Bednarek abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Samu brilhou na segunda etapa e anotou um hat-trick no Estádio Cidade de Barcelos.
LEIA MAIS: Son pode acionar “Cláusula Beckham” e buscar empréstimo antes da Copa do Mundo
Dessa maneira, o Porto segue vivo na Taça de Portugal e chegou a cinco jogos de invencibilidade somando todas as competições. O clube conta com 15 títulos da Taça, incluindo três nas últimas quatro edições.
Além disso, o Porto é o líder isolado do Campeonato Português 2025/26 com 22 pontos, e três de vantagem para o vice-líder Sporting. O Dragão está invicto nas competições nacionais neste início de temporada e promete brigar por títulos.
O início da nossa caminhada na TaçaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags