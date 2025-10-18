Palmeiras treina com mudanças para a “final” do Campeonato Brasileiro

Líder do Brasileiro, Verdão encontra rival carioca, neste domingo, no Maracanã, com vantagem de três pontos / Crédito: Jogada 10

Neste sábado (18), na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para visitar o Flamengo, domingo (19), às 16h, no Maracanã, na “final” desta edição do Campeonato Brasileiro. O prélio é válido pela rodada 29, mas os times estão descolados dos rivais e brigam pela liderança da competição, com vantagem do Verde sobre o Rubro-Negro. 61 pontos dos paulistas contra 58 da equipe da Lagoa Rodrigo de Freitas. O quadro palestrino realizou as atividades com algumas mudanças. A primeira alteração será no gol. Weverton, keeper titular, está fora por conta de uma fissura em um osso da mão direita. Ele já iniciou tratamento, porém, não estará à disposição do técnico Abel Ferreira. Carlos Miguel e Marcelo Lomba estão de prontidão para o grande clássico deste fim de semana. O primeiro, aliás, vive a expectativa da estreia pelo clube.