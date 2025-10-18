Palmeiras treina com mudanças para a “final” do Campeonato Brasileiro

Palmeiras treina com mudanças para a “final” do Campeonato BrasileiroLíder do Brasileiro, Verdão encontra rival carioca, neste domingo, no Maracanã, com vantagem de três pontos
Neste sábado (18), na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para visitar o Flamengo, domingo (19), às 16h, no Maracanã, na “final” desta edição do Campeonato Brasileiro. O prélio é válido pela rodada 29, mas os times estão descolados dos rivais e brigam pela liderança da competição, com vantagem do Verde sobre o Rubro-Negro. 61 pontos dos paulistas contra 58 da equipe da Lagoa Rodrigo de Freitas. O quadro palestrino realizou as atividades com algumas mudanças.
A primeira alteração será no gol. Weverton, keeper titular, está fora por conta de uma fissura em um osso da mão direita. Ele já iniciou tratamento, porém, não estará à disposição do técnico Abel Ferreira. Carlos Miguel e Marcelo Lomba estão de prontidão para o grande clássico deste fim de semana. O primeiro, aliás, vive a expectativa da estreia pelo clube.
Na lateral direita, Khellven, recuperado de um trauma em um dos pés, pode voltar. Ele, neste sábado, treinou com os titulares. Caso não jogue, Giay assume a bronca no setor.
O zagueiro Gómez, o volante Moreno e o centroavante Flaco, ausentes na goleada sobre o Bragantino por conta da Data-Fifa, aumentam o número de novidades no líder do Brasileirão. Com isso, Fuchs ou Murilo vão amargar o banco de reservas, a mesma situação vale para o meio, onde Veiga ou Maurício rodam e ficam de opção entre os suplentes.
Na Academia de Futebol, o elenco do Palmeiras assistiu a um vídeo tático na Academia de Futebol. Em seguida, os jogadores do Verde foram a campo para um treino posicional, com alguns ensaios de situações de jogo. Por fim, o plantel ouviu as orientações do treinador português.
