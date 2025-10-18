Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalaçõesDuelo entre paulistas agita o domingo de Brasileirão
O domingo de Campeonato Brasileiro terá um duelo entre dois paulistas que estão relativamente próximos na tabela de classificação. No Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol recebe o São Paulo, às 18h30, em jogo válido pela 29ª rodada.
No jogo do primeiro turno, no MorumBIS, o Mirassol aprontou para cima do São Paulo. Fora de casa, o Leão venceu o Tricolor por 2 a 0, gols de Ferraresi (contra) e Reinaldo.
Onde assistir
O jogo entre Mirassol e São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Como chega o Mirassol
A sensação do Brasileirão até aqui, o Mirassol chega para o duelo deste domingo entre os quatro melhores times da competição. O Leão busca mais uma vitória em casa para manter a invencibilidade como mandante. Além disso, o Mirassol quer seguir com o sonho de se classificar para a próxima Libertadores.
Para o jogo deste domingo, o Leão contará com o retorno de Walter, que cumpriu suspensão automática contra o Inter, e é um dos principais jogadores do Brasileirão nesta temporada.
Como chega o São Paulo
Se o Mirassol conta com um retorno importante, o São Paulo, por sua vez, segue desfalcado. Na derrota para o Grêmio, na última quinta, o Tricolor perdeu mais um jogador por lesão: Wendell, com uma fascite plantar, está fora do restante da temporada.
Contra o Mirassol, neste domingo, o Tricolor não contará com a presença de jogadores como Oscar, Cédric, Enzo Diáz, Luan, Rafael Tolói, Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos lesionados.
MIRASSOL X SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto moura, Danielzinho e Gabriel; Marques, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Patryck; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.