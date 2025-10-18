Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Duelo entre paulistas agita o domingo de Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O domingo de Campeonato Brasileiro terá um duelo entre dois paulistas que estão relativamente próximos na tabela de classificação. No Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol recebe o São Paulo, às 18h30, em jogo válido pela 29ª rodada. No jogo do primeiro turno, no MorumBIS, o Mirassol aprontou para cima do São Paulo. Fora de casa, o Leão venceu o Tricolor por 2 a 0, gols de Ferraresi (contra) e Reinaldo.

Onde assistir O jogo entre Mirassol e São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Premiere. Como chega o Mirassol A sensação do Brasileirão até aqui, o Mirassol chega para o duelo deste domingo entre os quatro melhores times da competição. O Leão busca mais uma vitória em casa para manter a invencibilidade como mandante. Além disso, o Mirassol quer seguir com o sonho de se classificar para a próxima Libertadores. Para o jogo deste domingo, o Leão contará com o retorno de Walter, que cumpriu suspensão automática contra o Inter, e é um dos principais jogadores do Brasileirão nesta temporada.