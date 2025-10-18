Milan x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Milan e Fiorentina, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, terá a transmissão do Disney+ e da CazéTV.

Em situações opostas na tabela, Milan e Fiorentina fazem confronto neste domingo (19), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneri ocupam a terceira posição, com 13 pontos, e dependendo dos resultados da rodada pode assumir a liderança. Do outro lado, a Viola está na 17ª colocação, com apenas três pontos, mesmo número que Hellas Verona dentro da zona de rebaixamento.

Como chega o Milan

O Milan não ostenta a invencibilidade na competição, já que estreou perdendo na Serie A (2 a 1 para a Cremonese, em pleno San Siro). No entanto, a equipe rossoneri emplacou cinco vitórias consecutivas, incluindo o 3 a 0 sobre o Lecce pela Copa da Itália, e um empate zerado na última rodada no clássico com a Juventus.

Apesar disso, a pausa para Data Fifa não foi nada positiva para os Rossonero. Pulisic sofreu uma lesão na coxa e pode ficar afastado por até um mês. Além dele, Rabiot, Estupinan e Saelemaekers também sofreram lesões. Alexis é o jogador mais avançado no caminho da recuperação, mas sem confirmação. Rabiot em particular, que, assim como Pulisic, será avaliado em 10 dias, corre o risco de ficar afastado até a próxima pausa internacional.

Como chega a Fiorentina

Do outro lado, a Fioretina enfrenta dificuldades na competição. Em seis jogos, o time empatou três vezes e perdeu as outas. A Viola perdeu para o líder Napoli, o lanterna Pisa e também para o Como, dentro do Artemio Franchi. Assim, a equipe busca recuperação o mais rápido possível nesta temporada.

Para o duelo contra o Milan, o técnico Stefano Pioli pode ter volta de jogadores. Kean fará um treino decisivo neste sábado para saber se tem condições de entrar em campo. Além dele, Fagioli é dúvida para entrar na relação. Por fim, Sohm e Pongracic treinaram normalmente durante a semana e devem ser relacionados.