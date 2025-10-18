Maycon celebra gol, mas não garante permanência no Corinthians: “Notícias que incomodam”

“A gente teve uma reunião muito boa ontem, porque nós estamos no Corinthians e essa oscilação não pode existir. Tem um dado que não conseguimos vencer duas partidas seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe. A tabela mostra essas oscilações e mostra que estamos onde estamos. Nossa equipe merece estar em um lugar mais acima. Nós temos que lutar nesses últimos nove jogos que restam para a gente colocar o Corinthians numa situação melhor”, disse.

Autor do gol do triunfo do Corinthians sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena, Maycon revelou que o elenco teve uma reunião para tentar estancar a oscilação na temporada nesta reta final de Brasileirão. Assim, o meio-campista, que não garantiu a permanência pra 2026, também admitiu que as constantes notícias sobre a política do clube incomodam o elenco ao longo da temporada.

“Nosso grupo é um grupo de homens, que sabe da responsabilidade que temos. Nossa equipe faz jogos muito bons e, no jogo seguinte, a gente faz jogos muito ruins. É uma coisa que temos que buscar esse equilíbrio. Nem sempre vamos conseguir vencer todos os jogos, mas a nossa atitude, nossa forma de jogar, tem que ser próxima, sempre a mesma. Isso facilita. E não está sendo”, completou.

“Minha vontade é terminar o ano bem. Sabemos que muita coisa tem que acontecer. Ocorrem muitas coisas no clube e para permanecer, necessitamos saber como estará o Corinthians no ano que vem. Foi um ano turbulento, sobretudo na política, algo que me preocupa bastante. Não nos influencia dentro de campo, mas nos incomoda, pois toda hora tem notícias desse tipo do Corinthians. Temos que nos juntar, com a torcida, comissão e jogadores, para fazer um final de temporada importante”, salientou.

Olho na tabela

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Vitória, no Barradão, dia 25 (sábado), às 16h (de Brasília). No momento, a equipe paulista soma 36 pontos, na 12ª rodada, a oito do próprio Leão da Barra, que é o primeiro na zona de rebaixamento.