Londrina e Ponte Preta empatam pelo jogo de ida da decisão da Série C

Londrina e Ponte Preta empataram sem gols neste sábado (18), no duelo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio VGD, em Londrina. Com o resultado no interior do Paraná, o título da Terceira Divisão do futebol nacional segue em aberto. A partida decisiva, portanto, ocorrerá no próximo sábado (25), às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis. Quem vencer no tempo regulamentar garante o troféu da Série C.

Confusão antes de a bola rolar Os torceres ponte-pretanos só receberam autorização para entrar no setor visitante do VGD cerca de 20 minutos antes da partida. Segundo relatos, houve tumulto entre torcidas organizadas nos arredores do estádio, resultando em um torcedor do Londrina ferido. Em nota oficial, a Ponte Preta lamentou a atuação da Polícia Militar do Paraná e informou que registrará um Boletim de Ocorrência contra o Londrina em razão do episódio. NOTA OFICIAL A Ponte Preta lamenta o posicionamento da Polícia Militar do Paraná, que faltando menos de uma hora para o início da partida ainda não permitiu abertura do portão de acesso aos visitantes. pic.twitter.com/YPByYmEFIj — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 18, 2025

Equilíbrio dá o tom no primeiro tempo A etapa inicial teve bastante embate físico e poucas oportunidades claras de gol. A Ponte Preta começou melhor, mas logo o Londrina igualou as ações. Artur, logo no primeiro minuto, apareceu livre pela esquerda e finalizou rasteiro para fora. Os donos da casa reagiram, e Vitinho levou perigo aos 28′. A melhor chance da etapa, porém, ocorreu quando Yago impediu Toró de sair cara a cara com o goleiro. Londrina pressiona, mas Ponte segura empate Na volta do intervalo, o Londrina adotou postura mais ofensiva e passou a buscar o gol com intensidade. Aos sete minutos, Iago Teles invadiu a área e se preparava para finalizar quando Artur apareceu com um carrinho preciso e evitou o perigo. Três minutos depois, Maurício arriscou de longe, a bola desviou em Wanderson e passou com muito perigo à direita do goleiro Diogo Silva. A Macaca recuou e apostou nos contragolpes, tentando surpreender em chutes de média distância. Nos minutos finais, o Tubarão intensificou a pressão, empilhando ações ofensivas, mas a defesa paulista se manteve firme.