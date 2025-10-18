Liverpool x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragemEm Anfield, um dos maiores clássicos do futebol inglês movimenta a 8ª rodada da Premier League 2025/26
Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Neste domingo (19), Liverpool e Manchester United se enfrentam às 12h30 (de Brasília), em clássico válido pela 8ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola em Anfield e coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Dirigente de clube europeu nega possibilidade de contratar Neymar: “Bobagem”
Como chega o Liverpool
O Liverpool vive sua pior fase na temporada. O time comandado pelo técnico Arne Slot vem de três derrotas seguidas entre Premier League e Champions. Além disso, viu o Arsenal assumir a liderança isolada. Os Reds têm 15 pontos, somente um a menos que os Gunners, e seguem vivos na briga pelo topo da tabela.
Para a partida em Anfield, o Liverpool terá somente a baixa do goleiro brasileiro Alisson, que está se recuperando de lesão. Assim, Mamardashvili deve seguir como titular na meta.
