Liverpool x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Em Anfield, um dos maiores clássicos do futebol inglês movimenta a 8ª rodada da Premier League 2025/26

Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Neste domingo (19), Liverpool e Manchester United se enfrentam às 12h30 (de Brasília), em clássico válido pela 8ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola em Anfield e coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).