Lesionado, Cebolinha deve desfalcar Flamengo por três semanas

Everton Cebolinha entrou em campo no segundo tempo do clássico contra o Botafogo. O jogador, que havia entrado bem na partida e iniciou a jogada do segundo gol, marcado por Luiz Araújo, atuou apenas por 19 minutos. Assim, o atacante de 29 anos realizou exames nesta última quinta (16), e teve constatada a lesão.

O Flamengo não deve contar com Everton Cebolinha nas próximas três semanas. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no músculo do quadril, conhecido como iliopsoas , no clássico com o Botafogo, na última quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, e perderá uma sequência de jogos decisivos, como contra o Palmeiras e as semifinais da Libertadores.

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Everton Cebolinha sentiu dores após um pisão que deu em Santi Rodríguez. Assim, pediu para deixar o campo. Em 2025, Cebolinha tem sofrido com problemas físicos e, por isso, soma apenas 33 partidas, com quatro gols e duas assistências.

O iliopsoas é o músculo que liga a coluna vertebral à coxa. Portanto, é o principal responsável pela flexão da região, pela estabilização da coluna e a realização de movimentos como caminhar e correr. Geralmente se a lesão for grau 1, o atleta fica de uma a duas semanas fora. No grau II, cerca de quatro a seis semanas. No caso mais grave, pode levar de dois a três meses.

Sem Everton Cebolinha, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em segundo lugar com 58 pontos, o Rubro-Negro está três atrás do Alviverde, que lidera o campeonato.

