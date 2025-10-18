Kane marca, Bayern de Munique bate o Dortmund e segue 100% na Bundesliga

Furacão inglês abre o placar no triunfo bávaro por 2 a 1 sobre arquirrival, que ampliou a diferença para sete pontos e se mantém na ponta / Crédito: Jogada 10

Em um jogo bem disputado na Arena de Munique, o Bayern bateu o arquirrival Borussia Dortmund por 2 a 1 e segue líder isolado da Bundesliga, com 100% de aproveitamento. Kane e Olise estufaram a rede para os bávaros, enquanto Brandt descontou para os Aurinegros. Com o resultado, os comandados do técnico Vincent Kompany somam 21 pontos, enquanto o rival estacionou nos 14, na quarta colocação. Na próxima rodada, a equipe bávara mede forças com outro Borussia, desta vez o Mönchengladbach, no sábado (25), às 10h30 (de Brasília). Antes disso, recebe o Club Brugge, na quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), pela Champions. O Dortmund, por sua vez, joga em seu estádio no mesmo dia, porém às 13h30 (de Brasília), contra o Colônia. No meio da semana, contudo, visita o Copenhague, na terça-feira (21), às 16h (de Brasília).

Furacão deixa o dele Desde o primeiro minuto, o Bayern se impôs e dominou o arquirrival, com rápidas transições ofensivas e intensidade. Assim, na primeira chegada, Olive roubou a bola de Süle na área e deixou o zagueiro no chão. No entanto, demorou a finalizar e foi bloqueado pela defesa aurinegra. Em seguida, Kimmich arriscou de fora da área, entretanto Kobel colocou para escanteio. Harry Kane deixou para Laimer, que encontrou Olise, O francês se movimentou à frente do adversário e bateu para o gol, ao obrigar uma grande defesa de Kobel. No rebote, Luis Diaz buscou a finalização, mas também parou no arqueiro. O primeiro gol do Bayern de Munique não poderia ser de outro jogador, em grande momento na temporada, Kane se antecipou à defesa e, de cabeça, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Olise e Pavlovic tabelaram na entrada da área. O francês recebeu com liberdade, ajeitou e finalizou na medida, porém a bola beijou a trave de Kobel. Os primeiros quarenta e cinco minutos, foram de amplo domínio bávaro. Afinal, no fim, Luis Díaz recebeu lindo lançamento de Olise, finalizou e Anton bloqueou. No rebote, Kimmich parou no goleiro. Dortmund reage, mas Bayern segura mais um triunfo Na volta do intervalo, o Dortmund teve chances de igualar o placar, mas não foi feliz. Ryerson cruzou, e a bola sobrou para Adeyemi chutar de primeira, mas em cima de Upamecano. Em outro bom momento, Kimmich errou o passe, Svensson recuperou e encontrou Guirassy na área. Ele rolou para Adeyemi mandar por cima da meta de Neuer.

Quem não faz, leva. Afinal, Upamecano recuperou a bola e tocou para Kimmich. O cérebro do time bávaro lançou para Luis Díaz , que fez uma grande jogada ao tocar para Jobe Bellingham. A bola sobrou para Olise, que chegou de carrinho e ampliou o placar. Por fim, Ryerson cruzou da direita para Brandt, que tinha acabado de entrar. O atleta apareceu sozinho entre os zagueiros e descontou para o Aurinegro. Na reta final da partida, o Borussia foi com tudo na busca pelo empate, mas o Bayern conseguiu segurar o resultado e seguir com 100% de aproveitamento na Bundesliga.