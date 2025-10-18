Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Jaconero precisa voltar a vencer para tentar ressuscitar na briga contra o rebaixamento, enquanto Massa Bruta quer evitar queda na tabela
Precisando vencer para buscarem novos rumos dentro do Brasileirão, Juventude e Bragantino se enfrentam na noite desta segunda-feira (20). A partida acontece às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válida pela 29ª rodada da competição.

Sem vencer há sete jogos, o Ju tenta respirar na briga contra o rebaixamento. No momento, os gaúchos ocupam a 19ª colocação, com 23 pontos, oito atrás do Santos, 16º colocado. Já o Massa Bruta vive um momento de irregularidade na competição, com 36 pontos, na décima colocação.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Juventude

Com apenas uma vitória no returno, o Jaconero corre contra o tempo para seguir vivo na briga contra o rebaixamento. Depois da derrota polêmica no final do jogo contra o Fluminense, os gaúchos terão vários desfalques para a partida dentro de casa. Thiago Carpini não contará com Alan Ruschel, expulso contra o Tricolor, e Mandaca e Jandrei, que receberam o terceiro amarelo. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do zagueiro Rodrigo Sam.

Como chega o Bragantino

Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta tenta voltar a vencer para se manter na parte de cima da tabela. Para o confronto, o treinador Fernando Seabra terá retornos na equipe. O goleiro Cleiton se recuperou de um quadro viral e volta a ficar disponível. Já o atacante Laquintana está de volta depois de defender a seleção uruguaia durante a Data Fifa.

JUVENTUDE x BRAGANTINO

Campeonao Brasileiro – 29ª rodada
Data e horário: 20/10/2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
JUVENTUDE: xx Técnico: Thiago Carpini.
BRAGANTINO: xx Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

