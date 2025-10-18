Internacional x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado encara duelo contra o Leão pernambucano como uma decisão a fim de colocar um ponto final na fase irregular / Crédito: Jogada 10

O Internacional medirá forças com o Sport pela 29ª rodada di Brasileirão, neste domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio. Ambas as equipes passam por períodos de oscilação no torneio, mas o Colorado encara o jogo como uma final. Os gaúchos se encontram na 15ª posição, com 32 pontos, já o Leão da Ilha do Retiro é último colocado, com 17. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view, a partir das 17h30.

Como chega o Internacional O Colorado ainda tenta se encontrar na reta final do Campeonato Brasileiro e conquistar a consistência de rendimento, que ainda almeja. Por isso que o Inter encara o duelo contra o Sport como uma decisão. A oderrota para o Mirassol no último compromisso, a pressão pela reaproximação da zona de rebaixamento voltou a preocupar, pois a vantagem diminuiu para somente quatro pontos. O técnico Ramón Díaz poderá voltar a escalar cinco jogadores. No caso, o lateral-direito Alan Benítez, que retornou da seleção do Paraguai após a Data Fifa. Aliás, a situação é semelhante com os atacantes Borré e Carbonero, que estevam a serviço da Colômbia. O zagueiro Juninho e o volante Ronaldo também retomaram as condições. O primeiro finalizou tratamento de contusão na coxa esquerda e o segundo não apresenta mais dores no joelho direito. As dúvidas são o zagueiro Vitão, que se recupera de incômodos musculares, que lhe obrigaram a ser substituído na última partida. A outra indefinição seria o goleiro Anthoni, por opção da comissão técnica pelos erros cruciais contra o Mirassol e Ivan pode ficar com a titularidade. Os desfalques são o meio-campista Óscar Romero, pois cumpre suspensão automática e o defensor Victor Gabrel, já que ele ainda pertente ao Sport. A única disputa em aberto é no setor criativo entre Alan Rodríguez e Bruno Henrique.