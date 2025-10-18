Internacional x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Sport: onde assistir, escalações e arbitragemColorado encara duelo contra o Leão pernambucano como uma decisão a fim de colocar um ponto final na fase irregular
O Internacional medirá forças com o Sport pela 29ª rodada di Brasileirão, neste domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio. Ambas as equipes passam por períodos de oscilação no torneio, mas o Colorado encara o jogo como uma final. Os gaúchos se encontram na 15ª posição, com 32 pontos, já o Leão da Ilha do Retiro é último colocado, com 17.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view, a partir das 17h30.
Como chega o Internacional
O Colorado ainda tenta se encontrar na reta final do Campeonato Brasileiro e conquistar a consistência de rendimento, que ainda almeja. Por isso que o Inter encara o duelo contra o Sport como uma decisão. A oderrota para o Mirassol no último compromisso, a pressão pela reaproximação da zona de rebaixamento voltou a preocupar, pois a vantagem diminuiu para somente quatro pontos.
O técnico Ramón Díaz poderá voltar a escalar cinco jogadores. No caso, o lateral-direito Alan Benítez, que retornou da seleção do Paraguai após a Data Fifa. Aliás, a situação é semelhante com os atacantes Borré e Carbonero, que estevam a serviço da Colômbia. O zagueiro Juninho e o volante Ronaldo também retomaram as condições. O primeiro finalizou tratamento de contusão na coxa esquerda e o segundo não apresenta mais dores no joelho direito.
As dúvidas são o zagueiro Vitão, que se recupera de incômodos musculares, que lhe obrigaram a ser substituído na última partida. A outra indefinição seria o goleiro Anthoni, por opção da comissão técnica pelos erros cruciais contra o Mirassol e Ivan pode ficar com a titularidade. Os desfalques são o meio-campista Óscar Romero, pois cumpre suspensão automática e o defensor Victor Gabrel, já que ele ainda pertente ao Sport. A única disputa em aberto é no setor criativo entre Alan Rodríguez e Bruno Henrique.
Como chega o Sport
O Leão da Ilha do Retiro não consegue um resultado positivo há cinco rodadas. Por sinal, a reta final de temporada do Sport é desanimadora pelas chances remotas em fugir do rebaixamento, já que é a equipe com pior campanha. Inclusive, a distância para o Santos, primeiro time acima do Z4 é de 14 pontos. Ainda há relatos que o elenco do clube pernambucano passou a sofrer com atrasos salariais.
O treinador Daniel Paulista poderá utilizar novamente Ramon Menezes e Rivera, porque retornaram de suspensão automática. Hyoran deve ser o único desfalque por uma lesão.
INTERNACIONAL X SPORT
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
Data e hora: 19/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
INTERNACIONAL: Anthoni (Ivan); Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Lucas Lima e Matheusinho; Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)