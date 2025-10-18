Inter de Milão vence Roma e assume liderança do Italiano

Inter de Milão vence Roma e assume liderança do ItalianoCom gol de Bonny e derrota do Napoli, Internazionale chega à quarta vitória seguida e garante a ponta da Serie A nos critérios de desempate
O Campeonato Italiano tem um novo líder. Neste sábado (18), a Inter de Milão venceu a Roma por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a ponta da Serie A. Ange-Yoan Bonny marcou o gol da vitória logo no início da partida no Estádio Olímpico, garantindo o triunfo e a liderança para a equipe nerazzurra.
Além disso, a Inter contou com o tropeço do até então líder Napoli, que perdeu para o Torino fora de casa, também neste sábado, para assumir a liderança isolada. O time de Milão chegou aos mesmos 15 pontos de Roma e Napoli, mas leva vantagem nos critérios de desempate.
Ao mesmo tempo, a Inter chegou à quarta vitória consecutiva na Serie A, enquanto a Roma acabou com uma sequência de três triunfos.
Tornati in modalità @SerieA
Tornati con 3 punti ✅#RomaInter pic.twitter.com/sJqD7Fvk5t
— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 18, 2025
Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Sábado (18/10)
Lecce 0x0 Sassuolo
Pisa 0x0 Verona
Torino 1×0 Napoli
Roma 0x1 Inter de Milão
Domingo (19/10)
Como x Juventus – 7h30
Genoa x Parma – 10h
Cagliari x Bologna – 10h
Atalanta x Lazio – 13h
Milan x Fiorentina – 15h45
Segunda-feira (20/10)
Cremonese x Udinese – 15h45
*Horários de Brasília.