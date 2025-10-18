Haaland decide, e Manchester City vence o Everton no Etihad

Com dois do Cometa, que chega a 11 jogos seguidos marcando gols, Citizens vencem e se reaproximam da liderança da Premier League / Crédito: Jogada 10

O Cometa segue imparável. O Manchester City venceu o Everton por 2 a 0, neste sábado (18/10), no Etihad Stadium, graças ao brilho de Haaland. Afinal, o camisa 9 marcou os dois gols, dando a vitória aos Citizens e chegando aos 11 jogos consecutivos marcando – seja por clube, ou por seleção. Foi pela oitava rodada da Premier League, com o City subindo para a terceira posição, agora com 16 pontos – um a menos que o líder Bournemouth. Já o Everton, que ensaiava uma recuperação, cai para a décima colocação, seguindo com 11 pontos.

LEIA MAIS: Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem A primeira etapa até foi de equilíbrio no Etihad. Afinal, mesmo jogando longe de casa, o Everton não se acanhava e buscava incomodar o City. Não à toa, Donnarumma se tornou um dos principais nomes da primeira metade do duelo. O mesmo vale para o goleiro Pickford, do time da terra dos Beatles. Ambos se desdobraram para manter o placar zerado, apesar de boas chances para ambos os lados. No segundo tempo, porém, o homem apareceu para resolver. O’Reilly disparou pela esquerda e, com extrema maestria, cruzou perfeitamente para Haaland. O camisa 9, por sua vez, subiu no quinto andar e testou com raiva, para o chão, superando Pickford, aos 13′. Menos de cinco minutos depois, foi a vez de Savinho servir o norueguês. Pelo chão, ele rolou para o craque que, de primeira, bateu rasteiro para dobrar a vantagem dos Citizens e dar números finais ao prélio na Inglaterra. O Cometa, artilheiro da Premier League com 11 gols, até teve chances do hat-trick nos acréscimos, mas parou em Pickford. O que não diminuiu, porém, a ovação ao atacante ao apito final. Próximos passos