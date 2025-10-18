Getafe x Real Madrid: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (19), Getafe e Real Madrid se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, pela 8ª rodada da LaLiga.

LEIA MAIS: Racing anuncia Nike como nova fornecedora de material esportivo

Como chega o Getafe

O Getafe não faz um bom início de temporada e atravessa uma fase ruim. O time não vence há quatro rodadas no Campeonato Espanhol, com duas derrotas e dois empates nas últimas quatro rodadas. Assim, a equipe caiu para a 11ª posição, com 11 pontos, e terá pela frente um compromisso difícil para voltar a brigar na primeira metade da tabela.

Além disso, para o jogo deste domingo, o técnico tem somente a baixa do goleiro Jiri Letacek, lesionado. A boa notícia fica por conta do retorno de Adrian Liso, recuperado de lesão.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid está em uma fase positiva e assumiu a liderança da LaLiga na última rodada. O time merengue bateu o Villarreal por 3 a 1, e viu o Barcelona tropeçar. Assim, o Real chegou a 16 pontos, assumiu o topo da tabela e abriu dois de vantagem para o Barça.