Getafe x Real Madrid: escalações e onde assistir

Getafe x Real Madrid: escalações e onde assistirTimes se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol
A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (19), Getafe e Real Madrid se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, pela 8ª rodada da LaLiga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Getafe
O Getafe não faz um bom início de temporada e atravessa uma fase ruim. O time não vence há quatro rodadas no Campeonato Espanhol, com duas derrotas e dois empates nas últimas quatro rodadas. Assim, a equipe caiu para a 11ª posição, com 11 pontos, e terá pela frente um compromisso difícil para voltar a brigar na primeira metade da tabela.
Além disso, para o jogo deste domingo, o técnico tem somente a baixa do goleiro Jiri Letacek, lesionado. A boa notícia fica por conta do retorno de Adrian Liso, recuperado de lesão.
Como chega o Real Madrid
Por outro lado, o Real Madrid está em uma fase positiva e assumiu a liderança da LaLiga na última rodada. O time merengue bateu o Villarreal por 3 a 1, e viu o Barcelona tropeçar. Assim, o Real chegou a 16 pontos, assumiu o topo da tabela e abriu dois de vantagem para o Barça.
Dessa maneira, somente a vitória interessa ao Real Madrid para manter a liderança, sem depender do resultado do jogo do Barcelona, que recebe o Girona nesta 9ª rodada.
Por fim, o técnico Xabi Alonso segue sem poder contar com Rudiger, Mendy, Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen e Ceballos, lesionados.
GETAFE X REAL MADRID
9ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data e horário: domingo, 19/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe.
GETAFE: Soria, Iglesias, Abqar, Duarte; Femínia, Milla, Arrambarri, Rico, Martín; Liso, Mayoral. Técnico: José Bordalás.
REAL MADRID: Courtois, Valverde, Militão, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vini Jr, Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.