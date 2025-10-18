Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Getafe x Real Madrid: escalações e onde assistir

Times se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol
A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (19), Getafe e Real Madrid se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, pela 8ª rodada da LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Getafe

O Getafe não faz um bom início de temporada e atravessa uma fase ruim. O time não vence há quatro rodadas no Campeonato Espanhol, com duas derrotas e dois empates nas últimas quatro rodadas. Assim, a equipe caiu para a 11ª posição, com 11 pontos, e terá pela frente um compromisso difícil para voltar a brigar na primeira metade da tabela.

Além disso, para o jogo deste domingo, o técnico tem somente a baixa do goleiro Jiri Letacek, lesionado. A boa notícia fica por conta do retorno de Adrian Liso, recuperado de lesão.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid está em uma fase positiva e assumiu a liderança da LaLiga na última rodada. O time merengue bateu o Villarreal por 3 a 1, e viu o Barcelona tropeçar. Assim, o Real chegou a 16 pontos, assumiu o topo da tabela e abriu dois de vantagem para o Barça.

Dessa maneira, somente a vitória interessa ao Real Madrid para manter a liderança, sem depender do resultado do jogo do Barcelona, que recebe o Girona nesta 9ª rodada.

Por fim, o técnico Xabi Alonso segue sem poder contar com Rudiger, Mendy, Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen e Ceballos, lesionados.

GETAFE X REAL MADRID

9ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data e horário: domingo, 19/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe.
GETAFE: Soria, Iglesias, Abqar, Duarte; Femínia, Milla, Arrambarri, Rico, Martín; Liso, Mayoral. Técnico: José Bordalás.
REAL MADRID: Courtois, Valverde, Militão, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vini Jr, Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

