Furia goleia Desimpedidos com hat-trick de Lipão e estreia bem na Kings League

Atual campeã confirma favoritismo e passa por cima do time de Toguro na primeira rodada da competição
Campeã da última Kings League Brasil, a Furia voltou a campo com tudo e garantiu a vitória contra o Desimpedidos Goti por 6 a 1, na primeira rodada da competição. Em sua primeira partida como “Coroa de Ouro”, Lipão decidiu com um hat-trick e confirmou o favoritismo da sua equipe na estreia.

Início surpreendente

Com o começo do escalonado, ambas as equipes foram em busca de seu primeiro gol na Kings Cup. Victão, goleira da Furia, foi quem tirou o zero do placar após bela batida. Contudo, Luisinho deixou tudo igual no placar e tentou iniciar uma tentativa de reação para o Desimpedidos. Ainda na primeira etapa, Luisinho foi derrubado dentro da área, mas nada foi marcado e o primeiro tempo finalizou empatado.

O ”rei” garante a vitória da Furia na Kings League

Já no início da segunda etapa, Lipão mostrou o motivo de receber o prêmio de melhor jogador de Kings League do mundo na temporada passada. Com dois gols no momento do dado, o Coroa de Ouro quebrou a forte defesa do Desimpedidos, que era ligeiramente superior no primeiro tempo. Toguro tentou diminuir o placar vestido de Homem Aranha, mas parou nas mãos do goleiro Victão. Lipão marcou seu terceiro gol em uma bola desviada e abriu boa vantagem no placar para os atuais campeões. Por fim, Cris Guedes marcou o seu pênalti presidente a partida foi para o Matchball com o placar de 5×1.

O Descalonado começou intenso, e rapidamente Leleti deu números finais a partida, finalizando o jogo em 6×1.

Assim, com esse resultado, a Furia segue como uma das favoritas para o título da Kings Cup Brasil. Já o Desimpedidos tem um péssimo inicio, em um jogo que poderia ter tido um resultado mais ameno, principalmente pelo bom primeiro tempo defensivamente.

