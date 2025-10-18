Flamengo defende excelente retrospecto recente contra o Palmeiras no RJ

Verdão, que não vence o Fla no Maracanã desde 2016, chegou a ficar 665 minutos sem marcar um gol sequer; times se enfrentam domingo (19/10)

Ao entrar em campo neste domingo (19/10) para o jogaço contra o Palmeiras, o Flamengo defenderá um gigantesco tabu contra o rival alviverde. Afinal, a última derrota do Rubro-Negro como mandante – condição do jogo deste domingo – para o Verdão foi há longínquos nove anos.

Isso significa que o Palmeiras não sabe o que é derrotar o Flamengo como visitante desde junho de 2016. Foi pelo Brasileirão do ano em questão, quando o time paulista conquistou o torneio de maneira antecipada. Desde então, foram nove partidas, com cinco vitórias do Flamengo e quatro empates.