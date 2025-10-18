Flamengo defende excelente retrospecto recente contra o Palmeiras no RJ

Flamengo defende excelente retrospecto recente contra o Palmeiras no RJVerdão, que não vence o Fla no Maracanã desde 2016, chegou a ficar 665 minutos sem marcar um gol sequer; times se enfrentam domingo (19/10)
Ao entrar em campo neste domingo (19/10) para o jogaço contra o Palmeiras, o Flamengo defenderá um gigantesco tabu contra o rival alviverde. Afinal, a última derrota do Rubro-Negro como mandante – condição do jogo deste domingo – para o Verdão foi há longínquos nove anos.
Isso significa que o Palmeiras não sabe o que é derrotar o Flamengo como visitante desde junho de 2016. Foi pelo Brasileirão do ano em questão, quando o time paulista conquistou o torneio de maneira antecipada. Desde então, foram nove partidas, com cinco vitórias do Flamengo e quatro empates.
O recorte contou, aliás, com um período invicto para a meta rubro-negra. Isso porque o Palmeiras ficou entre 2018 e 2024 sem sequer marcar gols contra o rival do Rio de Janeiro. Foram incríveis 665 minutos entre o gol de Dudu (sete anos atrás) e Luighi (ano passado). No caso, seis partidas completas sem que o Verdão comemorasse um gol no Maracanã contra o Fla.
Oito destas partidas foram pelo Brasileirão, sendo apenas uma por uma competição diferente. Foi em 2024, pelas quartas de final da Copa do Brasil – vencida pelo Mais Querido. O Flamengo venceu por 2 a 0, avançando à semifinal. Mas, afinal, quem levará a melhor neste domingo?
Números de Flamengo x Palmeiras no Maracanã desde 2016
- Jogos – 9
- Vitórias do Fla – 5
- Empates – 4
- Vitórias do Palmeiras – 0
- Gols do Fla – 15 (1,6 p/j)
- Gols do Palmeiras – 4 (0,4 p/j)
- Aproveitamento do Fla – 70,3%
- Aproveitamento do Palmeiras – 14,8%