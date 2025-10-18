Exterminador de tabu no Vasco, Diniz tem dois para quebrar contra o Fluminense

Cruz-Maltino chega ao clássico com duas escritas incômodas para encerrar. Treinador soma alguns feitos que aumentam a confiança para isso / Crédito: Jogada 10

O Vasco se notabilizou por quebrar tabus desde a chegada de Fernando Diniz. Dessa forma, no clássico com o Fluminense, o técnico terá mais uma oportunidade de encerrar incômodas escritas, no plural mesmo, porque se tratam de dois. Os times se enfrentam na próxima segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tabu a ser quebrado tem relação com o próprio treinador. Fernando Diniz ainda não venceu clássicos sob o comando do Vasco. Em seis jogos, são três derrotas e três empates. O primeiro deles ocorreu na Série B de 2021 e foi o mais traumático, já que o Botafogo goleou o Cruz-Maltino por 4 a 0, em São Januário, encerrando qualquer possibilidade de acesso vascaíno.

Aliás, o Botafogo é o rival carioca que Diniz mais enfrentou como técnico do Vasco. Neste ano, foi derrotado no Brasileirão, mas levou a melhor na Copa do Brasil, se classificando nos pênaltis após dois empates. Esse resultado também marcou o clássico com o Flamengo. Já no duelo diante do Fluminense, o Cruz-Maltino perdeu de virada por 2 a 1. Vasco em jejum no Maracanã Já o segundo tabu engloba também Fernando Diniz, mas incomoda muito mais o Vasco. O Cruz-Maltino não vence no Maracanã há 13 jogos. A última vitória foi contra o Atlético-MG, 1 a 0, pelo Brasileirão de 2023. Desde então são sete derrotas seis empates. O tabu relacionado ao Maracanã piora principalmente quando o rival é o Fluminense. O Vasco não vence o Tricolor no estádio desde 2019. Na ocasião, o gol de Danilo Barcelos deu a vitória por 1 a 0 e o título da Taça Guanabara. Desde então foram cinco derrotas e três empates.

Exterminador de Tabu Apesar do histórico não ser positivo, o vascaíno está confiante. Tanto que já esgotou o setor Norte do Maracanã e na última parcial divulgada pelo Vasco, mandante da partida, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Além do time viver uma boa fase, o Vasco sob o comando de Fernando Diniz já quebrou diversos tabus neste ano. A lista é grande. Ao vencer o São Paulo no Morumbis, o Vasco quebrou um tabu quase oito anos sem vencer um rival paulista como visitante. A última vitória tinha sido contra o Santos, na Vila Belmiro, em 2017; A vitória sobre o Cruzeiro fez o Vasco vencer o goleiro Cássio pela primeira vez. Em 13 anos, foram 18 jogos, com 11 vitórias do jogador e sete empates;