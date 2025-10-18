Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Santos, Marcos Leonardo marca dois e quase faz hat trick na goleada do Al Hilal

Time atropela por 5 a 0 o AlEttifaq no EGO Stadium, em Dammam, pela quinta rodada da Liga Saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
O atacante brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos, marcou duas vezes e por pouco não fez um hat-trick na goleada do Al-Hilal por 5 a 0 sobre o Al Ettifaq neste sábado (18), pela quinta rodada da Liga Saudita.

Assim, a equipe continua na perseguição ao Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix. Darwin Nuñez (dois) e Rúben Neves também balançaram as redes. Confira os gols!

