Emerson Leão detona Neymar: “Não é exemplo para ninguém”

Ex-treinador lamentou a falta de cuidado do craque com a própria saúde e não vê ele resolvendo os problemas da Seleção

“Tenho poucas palavras pro Neymar. Não serve como exemplo para ninguém. Não vejo Neymar resolvendo os nossos problemas, ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que eu joguei contra o Santos, ele estava saindo, eu passei por ele e falei: “Olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo. Se cuida”. É a única coisa que ele não faz”, disse.

Campeão brasileiro com o Santos em 2002, Emerson Leão não poupou críticas à Neymar. Em entrevista à CNN Esportes, o ex-treinador criticou a falta de cuidado do jogador com a própria saúde, ressaltou que “não serve de exemplo para ninguém” e não o vê sendo convocado para a Copa do Mundo de 2026.

Recentemente, Neymar sofreu a sua terceira lesão no ano, no reto femoral da coxa direita. Dessa vez, no entanto, não tem previsão de retorno aos gramados. Para acelerar o processo de recuperação, o craque comprou uma máquina assinada por Cristiano Ronaldo. Assim, a tendência é que ele volte a ficar à disposição em novembro. Contudo, deve perder a próxima — e última — Data Fifa do ano.

“Ele não deixou de saber jogar futebol. Ele exige dele os arranques que ele tinha e não tem mais porque ele está despreparado. Então, o que acontece? Acontecem as contusões. Na cabeça dele, quando vai iniciar uma jogada, sabe o que vai fazer, mas ele não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. A sequência de treinamento, não tem mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta”, completou.

