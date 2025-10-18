Em jogo emocionante, Atlético é campeão do Brasileiro Sub-17 nos pênaltis

Galo vence por 3 a 0, anula vantagem gaúcha, e faz a festa em preto e branco para delírio da torcida na Arena MRV

O Atlético começou a partida precisando de pelo menos três gols para manter viva a chance de título e partiu para o ataque desde o início. Cauã Soares criou boa oportunidade aos 8 minutos, driblando dois defensores, mas finalizou fraco. O Grêmio respondeu em bola parada, com David Brendo obrigando Kaio Assis a fazer grande defesa aos 20. A equipe atleticana ainda se mostrou irritada com a arbitragem por supostos excessos de atendimento ao Grêmio e uma possível penalidade não marcada em Samuel Rodrigues.

De maneira emocionante, o Atlético conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 ao vencer no tempo normal por 3 a 0 o Grêmio, neste sábado (18), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e levar a melhor na cobrança de pênaltis. No primeiro duelo, em Porto Alegre, os tricolores haviam vencido por 4 a 1. O gol salvador, que levou a disputa para as penalidades, saiu apenas aos 49 do 2º tempo.

A persistência do Atlético foi recompensada aos 47 minutos, quando Pascini cruzou e Cauã Soares cabeceou firme para abrir o placar. O Grêmio chegou a empatar ainda antes do intervalo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Pressão atleticana dá resultado nos acréscimos

No segundo tempo, o Galo seguiu pressionando e chegou ao segundo gol. Aos 16, Mosquito mandou um balaço de longe. A bola acertou o travessão e no rebote Cauã Soares chutou firme para ampliar. Aos 27, Cauã Soares quase fez o terceiro do gol, quando cabeceou com categoria, mas a bola caprichosamente pegou na trave. João Teixeira, aos 31, chegou a balançar a rede, mas arbitragem anulou a jogada assinalando impedimento.

Aos 37, o Grêmio teve excelente chance no contra-ataque, mas Vitor Ramon, cara a cara com o goleiro, demorou e Xavier deu um carrinho para salvar o Galo. Aos 49, o gol que mudou a história do jogo. Ronaldo avançou pela direita, cortou o zagueiro para o meio e bateu de curva, indefensável para o goleiro Vitão.

Nos pênaltis, Kaio Assis defendeu a cobrança de Harlley e ainda contou com a sorte quando Gabriel Beck bateu e acertou a trave, fechando a disputa em 4 a 2. Festa atleticana em BH para celebrar a nova geração do Galo.